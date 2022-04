Börse Hongkong setzt 32 Aktien wegen fehlender Bilanzvorlage vom Handel aus

Von Rebecca Feng

HONGKONG (Dow Jones)--Wegen nicht fristgerechter Bilanzvorlagen hat die Börse in Hongkong den Handel mit insgesamt 32 Aktien ausgesetzt, darunter auch einige große Immobilienunternehmen. Die in Hongkong notierten Unternehmen haben ihre Jahresergebnisse nicht fristgerecht bis Ende März vorgelegt, so die Hong Kong Exchanges & Clearing zur Begründung für den Schritt. Zu den betroffenen Unternehmen gehören unter anderem die Immobiliengesellschaften Sunac China, China Aoyuan Group, Shimao Group und Kaisa Group.

Die Regularien sehen normalerweise eine Aussetzung vor, wenn die geprüften Jahreszahlen nicht bis Ende März veröffentlicht werden können. Seit 2020 erlaubt die Börse jedoch, dass Aktien noch mindestens einen weiteren Monat gehandelt werden dürfen, wenn die Unternehmen nachweisen können, dass ihre Finanzberichterstattung durch pandemiebedingte Einschränkungen beeinträchtigt wurde, und wenn sie stattdessen ungeprüfte Zahlen bis zum 31. März veröffentlichen.

Die Vorlage von Jahresergebnissen im gebeutelten Immobilien-Sektor hat sich als schwierig erwiesen. Die Aktien von China Evergrande, einem Schwergewicht der Branche, das im Dezember mit der Schuldenbedienung in Verzug geraten war, sind seit dem 21. März ausgesetzt. In einigen Fällen haben die Unternehmen beschlossen, keine Zahlen zu veröffentlichen, die noch nicht von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften geprüft wurden.

Am Donnerstag teilte Aoyuan mit, dass es mehr Zeit brauche, um potenzielle Wertberichtigungen zu bewerten, und dass der Vorstand der Ansicht sei, dass die Veröffentlichung ungeprüfter Zahlen "für die Aktionäre und potenziellen Investoren möglicherweise irreführend sein könnte". Am 21. März erklärte Sunac, man werde Zahlen bekannt geben, die noch nicht von einem Wirtschaftsprüfer geprüft worden sind, machte jedoch eine Woche später einen Rückzieher und teilte mit, es brauche mehr Zeit, um die Finanzberichte fertigzustellen. Auch die jüngsten Abstufungen der Kreditwürdigkeit hätten die Aufgabe erschwert.

"Wenn man ein großes, weitläufiges Immobilienimperium ist, müssen die Wirtschaftsprüfer losziehen und die Vermögenswerte überprüfen, weil die wichtigsten Vermögenswerte physisch sind. Covid ist also mit Sicherheit ein triftiger Grund", so Gillem Tulloch, Gründer von GMT Research, einem Forschungsunternehmen für Rechnungswesen. "Aber wir haben gehört, dass einige Unternehmen Covid zitiert haben, und im selben Absatz wurde erwähnt, dass sie nicht in der Lage sind, bestimmte Bargeldbestände oder Finanzanlagen zu überprüfen. Das ist ein großes Warnsignal", ergänzt er.

Von den 32 Aktien, die am Freitag ausgesetzt wurden, hätten 14 ihre Ergebnisse aus Gründen, die mit Covid-19 zusammenhängen, verzögert, aber keine ungeprüften Ergebnisse veröffentlicht, so ein Börsensprecher. Mehr als 10 Prozent der 1.860 börsennotierten Unternehmen in Hongkong haben ungeprüfte Zahlen veröffentlicht, um eine Aussetzung zu vermeiden, was etwa der Hälfte der Zahl vom April 2020 entspreche, fügte der Sprecher hinzu. Die Börse arbeite mit den Unternehmen zusammen, um "den Zeitraum einer Handelsaussetzung so kurz wie möglich zu halten".

