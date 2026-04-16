16.04.2026 07:40:38

Börse in Taiwan übertrifft Londoner Börse an Marktwert

TAIPEH (dpa-AFX) - Taiwans Aktienbörse hat am Donnerstag erneut zugelegt und an Marktwert erstmals die Londoner Börse hinter sich gelassen. Die gesamte Kapitalisierung aller an der Taiwan Stock Exchange gelisteten Unternehmen übertraf per Mittwoch mit umgerechnet gut 4,1 Billionen US-Dollar laut Daten von Bloomberg den Börsenwert der London Stock Exchange. Damit ist der taiwanesische Aktienmarkt der siebtgrößte weltweit.

Der Leitindex Taiwan Weighted stieg zuletzt um knapp ein Prozent auf über 37.000 Punkte. Allein im April bringt es das Börsenbarometer auf ein Plus von fast 17 Prozent.

Angetrieben wurden die Notierungen in Taipeh zum einen von der Hoffnung auf eine Deeskalierung der Lage im Nahen Osten, zum anderen von der Erwartung eines starken Wachstums im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz. Mit der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) stellt das Land den weltweit größten unabhängigen Auftragsfertiger für Halbleiter, die für die Nutzung Künstlicher Intelligenz benötigt werden. Im Börsenindex Taiwan Weighted ist die TSMC-Aktie mit fast 45 Prozent das Schwerstgewicht. Die Papiere hatten am Mittwoch ein Rekordhoch erreicht./bek/nas

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