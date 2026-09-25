Börse London: Börsianer lassen FTSE 100 steigen

Am Mittag wagen sich die Börsianer in London aus der Reserve.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,30 Prozent stärker bei 10 711,90 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,179 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 10 679,89 Punkte an der Kurstafel, nach 10 679,99 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 10 753,35 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 666,95 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0,495 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 886,16 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, bei 10 529,89 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 25.09.2025, mit 9 213,98 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 7,64 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Computacenter (+ 3,34 Prozent auf 54,15 GBP), Smiths (+ 2,61 Prozent auf 28,29 GBP), 3i (+ 2,60 Prozent auf 26,85 GBP), International Consolidated Airlines (+ 2,17 Prozent auf 4,38 GBP) und Standard Chartered (+ 2,17 Prozent auf 23,06 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Ithaca Energy (-4,38 Prozent auf 2,83 GBP), BP (-3,20 Prozent auf 5,54 GBP), Babcock International (-1,38 Prozent auf 9,72 GBP), Bunzl (-1,34 Prozent auf 26,52 GBP) und BAE Systems (-1,29 Prozent auf 19,67 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 16 176 976 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 301,616 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 14,84 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at