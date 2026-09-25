BAE Systems Aktie

BAE Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 25.09.2026 12:26:31

Börse London: Börsianer lassen FTSE 100 steigen

Börse London: Börsianer lassen FTSE 100 steigen

Am Mittag wagen sich die Börsianer in London aus der Reserve.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,30 Prozent stärker bei 10 711,90 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,179 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 10 679,89 Punkte an der Kurstafel, nach 10 679,99 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 10 753,35 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 666,95 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0,495 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 886,16 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, bei 10 529,89 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 25.09.2025, mit 9 213,98 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 7,64 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Computacenter (+ 3,34 Prozent auf 54,15 GBP), Smiths (+ 2,61 Prozent auf 28,29 GBP), 3i (+ 2,60 Prozent auf 26,85 GBP), International Consolidated Airlines (+ 2,17 Prozent auf 4,38 GBP) und Standard Chartered (+ 2,17 Prozent auf 23,06 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Ithaca Energy (-4,38 Prozent auf 2,83 GBP), BP (-3,20 Prozent auf 5,54 GBP), Babcock International (-1,38 Prozent auf 9,72 GBP), Bunzl (-1,34 Prozent auf 26,52 GBP) und BAE Systems (-1,29 Prozent auf 19,67 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 16 176 976 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 301,616 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 14,84 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Babcock International

mehr Nachrichten

Analysen zu BAE Systems plc

mehr Analysen
13.01.26 BAE Systems Hold Deutsche Bank AG
18.10.24 BAE Systems Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3i plc 31,10 1,80% 3i plc
Babcock International 11,42 -1,38% Babcock International
BAE Systems plc 23,01 -0,52% BAE Systems plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 168,00 1,82% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,62 1,69% Barratt Developments PLC
BP plc (British Petrol) 6,50 -0,37% BP plc (British Petrol)
Bunzl plc 31,00 -1,27% Bunzl plc
Computacenter PLC 63,00 3,28% Computacenter PLC
HSBC Holdings plc 17,65 0,77% HSBC Holdings plc
International Consolidated Airlines S.A. 5,09 1,76% International Consolidated Airlines S.A.
Ithaca Energy PLC Registered Shs 3,29 -2,61% Ithaca Energy PLC Registered Shs
Lloyds Banking Group 1,27 1,88% Lloyds Banking Group
Smiths PLC 32,80 1,86% Smiths PLC
Standard Chartered plc 27,22 2,68% Standard Chartered plc

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 695,25 0,14%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:31 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen