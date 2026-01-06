Börse London: FTSE 100 am Dienstagmittag mit Zuschlägen

Um 12:10 Uhr erhöht sich der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,69 Prozent auf 10 073,95 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,900 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10 004,40 Zählern und damit 0,002 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (10 004,57 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10 003,77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10 074,23 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 9 667,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.10.2025, wurde der FTSE 100 auf 9 479,14 Punkte taxiert. Der FTSE 100 lag noch vor einem Jahr, am 06.01.2025, bei 8 249,66 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Ocado Group (+ 6,77 Prozent auf 2,53 GBP), Next (+ 2,80 Prozent auf 139,70 GBP), Rentokil Initial (+ 2,67 Prozent auf 4,57 GBP), J Sainsbury (+ 2,32 Prozent auf 3,36 GBP) und Rolls-Royce (+ 2,17 Prozent auf 12,58 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil JD Sports Fashion (-5,45 Prozent auf 0,83 GBP), DCC (-3,03 Prozent auf 42,90 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-2,63 Prozent auf 66,75 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-2,21 Prozent auf 1,61 GBP) und Entain (-2,16 Prozent auf 7,61 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 28 709 088 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 243,348 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Die 3i-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at