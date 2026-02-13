Börse London: FTSE 100 am Freitagmittag in Rot

Der FTSE 100 kommt am Freitagmittag nicht vom Fleck.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,01 Prozent tiefer bei 10 401,00 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,059 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 10 402,48 Punkte an der Kurstafel, nach 10 402,44 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10 395,11 Punkte, das Tageshoch hingegen 10 447,08 Zähler.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,301 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.01.2026, lag der FTSE 100 bei 10 137,35 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, bei 9 807,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 764,72 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 4,52 Prozent zu Buche. Bei 10 535,76 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. 9 951,14 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit RELX (+ 5,70 Prozent auf 21,69 GBP), WPP 2012 (+ 4,90 Prozent auf 2,72 GBP), Experian (+ 3,92) Prozent auf 25,02 GBP), Rolls-Royce (+ 3,06 Prozent auf 12,64 GBP) und Halma (+ 2,61 Prozent auf 38,40 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Flutter Entertainment (-8,30 Prozent auf 96,24 GBP), Barratt Developments (-3,00 Prozent auf 3,81 GBP), NatWest Group (-2,89 Prozent auf 5,78 GBP), Antofagasta (-2,58 Prozent auf 36,33 GBP) und Anglo American (-2,23 Prozent auf 35,04 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 24 834 133 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 263,775 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie mit 4,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,26 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at