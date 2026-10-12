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Kursverlauf 12.10.2026 15:58:51

Börse London: FTSE 100 am Nachmittag im Aufwind

Börse London: FTSE 100 am Nachmittag im Aufwind

Der FTSE 100 gewinnt am Montagnachmittag an Wert.

Im FTSE 100 geht es im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0,69 Prozent aufwärts auf 10 624,86 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,181 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,005 Prozent schwächer bei 10 551,55 Punkten, nach 10 552,05 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Montag bei 10 649,12 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 549,64 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 650,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Stand von 10 497,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der FTSE 100 9 427,47 Punkte auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,77 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Tops und Flops im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit ConvaTec (+ 4,37 Prozent auf 2,30 GBP), Sage (+ 2,43 Prozent auf 10,98 GBP), Bank of Georgia Group (+ 2,34) Prozent auf 126,70 GBP), BAE Systems (+ 2,10 Prozent auf 18,99 GBP) und RELX (+ 1,76 Prozent auf 27,68 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Informa (-1,65 Prozent auf 8,81 GBP), Vodafone Group (-1,30 Prozent auf 1,17 GBP), Barratt Developments (-1,07 Prozent auf 2,87 GBP), WPP 2012 (-0,67 Prozent auf 3,83 GBP) und Next (-0,61 Prozent auf 146,10 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 29 045 307 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 282,874 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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