Antofagasta Aktie
WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144
|FTSE 100 im Fokus
|
14.09.2026 15:58:53
Börse London: FTSE 100-Anleger greifen am Nachmittag zu
Am Montag verbucht der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE ein Plus in Höhe von 0,56 Prozent auf 10 710,01 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,181 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,005 Prozent fester bei 10 650,92 Punkten in den Montagshandel, nach 10 650,44 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10 650,92 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 734,85 Punkten verzeichnete.
FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr
Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 14.08.2026, den Wert von 10 750,11 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 471,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, einen Wert von 9 283,29 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,63 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Zähler.
Heutige Tops und Flops im FTSE 100
Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Sage (+ 5,48 Prozent auf 10,11 GBP), RELX (+ 5,21 Prozent auf 26,04 GBP), GSK (+ 4,60 Prozent auf 18,52 GBP), Smith Nephew (+ 4,41 Prozent auf 10,53 GBP) und AstraZeneca (+ 3,66 Prozent auf 121,36 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Antofagasta (-6,28 Prozent auf 35,52 GBP), Halma (-4,62 Prozent auf 34,66 GBP), Weir Group (-4,34 Prozent auf 26,04 GBP), Fresnillo (-4,28 Prozent auf 28,85 GBP) und Endeavour Mining (-4,14 Prozent auf 44,03 GBP).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf
Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 32 638 318 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 311,127 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Halma PLC
|
17:58
|LSE-Handel: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
15:58
|Börse London: FTSE 100-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
12:26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
09:28
|Börse London in Grün: FTSE 100 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
11.09.26
|FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Halma-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
11.09.26
|Gewinne in London: FTSE 100 steigt zum Start (finanzen.at)
|
08.09.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
08.09.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 bewegt sich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Antofagasta plc
Aktien in diesem Artikel
|Antofagasta plc
|41,95
|-4,90%
|AstraZeneca PLC
|141,75
|3,43%
|Babcock International
|11,30
|1,16%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|156,00
|-1,27%
|Endeavour Mining PLC
|52,52
|-1,28%
|Fresnillo PLC
|34,48
|-1,20%
|GSK PLC Registered Shs
|21,74
|5,23%
|Halma PLC
|40,90
|-3,54%
|HSBC Holdings plc
|17,90
|-0,70%
|Lloyds Banking Group
|1,28
|-1,42%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|30,78
|6,06%
|Sage PLC
|12,00
|7,14%
|Smith & Nephew plc
|12,30
|3,36%
|Weir Group PLC
|30,60
|-3,77%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 697,57
|0,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: ATX geht mit kräftigen Verlusten aus dem Handel -- DAX schließt im Minus -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach, während auch der deutsche Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street verbucht Abschläge. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.