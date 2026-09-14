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FTSE 100 im Fokus 14.09.2026 15:58:53

Börse London: FTSE 100-Anleger greifen am Nachmittag zu

Börse London: FTSE 100-Anleger greifen am Nachmittag zu

Derzeit zeigen sich die Börsianer in London zuversichtlich.

Am Montag verbucht der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE ein Plus in Höhe von 0,56 Prozent auf 10 710,01 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,181 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,005 Prozent fester bei 10 650,92 Punkten in den Montagshandel, nach 10 650,44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10 650,92 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 734,85 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 14.08.2026, den Wert von 10 750,11 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 471,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, einen Wert von 9 283,29 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,63 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Zähler.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Sage (+ 5,48 Prozent auf 10,11 GBP), RELX (+ 5,21 Prozent auf 26,04 GBP), GSK (+ 4,60 Prozent auf 18,52 GBP), Smith Nephew (+ 4,41 Prozent auf 10,53 GBP) und AstraZeneca (+ 3,66 Prozent auf 121,36 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Antofagasta (-6,28 Prozent auf 35,52 GBP), Halma (-4,62 Prozent auf 34,66 GBP), Weir Group (-4,34 Prozent auf 26,04 GBP), Fresnillo (-4,28 Prozent auf 28,85 GBP) und Endeavour Mining (-4,14 Prozent auf 44,03 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 32 638 318 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 311,127 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Antofagasta plc 41,95 -4,90% Antofagasta plc
AstraZeneca PLC 141,75 3,43% AstraZeneca PLC
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 156,00 -1,27% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Endeavour Mining PLC 52,52 -1,28% Endeavour Mining PLC
Fresnillo PLC 34,48 -1,20% Fresnillo PLC
GSK PLC Registered Shs 21,74 5,23% GSK PLC Registered Shs
Halma PLC 40,90 -3,54% Halma PLC
HSBC Holdings plc 17,90 -0,70% HSBC Holdings plc
Lloyds Banking Group 1,28 -1,42% Lloyds Banking Group
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 30,78 6,06% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Sage PLC 12,00 7,14% Sage PLC
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