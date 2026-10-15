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FTSE 100 aktuell 15.10.2026 17:58:52

Börse London: FTSE 100 beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone

Börse London: FTSE 100 beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone

Der FTSE 100 verzeichnete zum Handelsende Kursgewinne.

Am Donnerstag verbuchte der FTSE 100 via LSE schlussendlich Gewinne in Höhe von 1,08 Prozent auf 10 840,35 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3,202 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10 723,37 Zählern und damit 0,014 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (10 724,86 Punkte).

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10 695,84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10 868,53 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der FTSE 100 bereits um 2,74 Prozent. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 15.09.2026, bei 10 658,13 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 15.07.2026, einen Stand von 10 515,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 424,75 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,94 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Experian (+ 5,90 Prozent auf 28,55 GBP), Sage (+ 5,64 Prozent auf 11,34 GBP), Compass Group (+ 4,40 Prozent auf 32,72 USD), JD Sports Fashion (+ 4,32 Prozent auf 0,92 GBP) und BT Group (+ 4,26 Prozent auf 2,07 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Computacenter (-5,58 Prozent auf 51,60 GBP), Antofagasta (-4,09 Prozent auf 34,26 GBP), Weir Group (-3,97 Prozent auf 26,14 GBP), Ithaca Energy (-2,41 Prozent auf 2,92 GBP) und Halma (-2,36 Prozent auf 33,98 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 150 929 291 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 289,659 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr weist die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Barratt Developments PLC 3,66 -0,54% Barratt Developments PLC
BT Group plc 2,44 1,16% BT Group plc
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Computacenter PLC 60,00 -2,44% Computacenter PLC
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Ithaca Energy PLC Registered Shs 3,58 2,99% Ithaca Energy PLC Registered Shs
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 1,09 2,35% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
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