Börse London: FTSE 100 beginnt Handel in der Verlustzone

Der FTSE 100 gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,36 Prozent schwächer bei 10 451,24 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,200 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,011 Prozent auf 10 487,89 Punkte an der Kurstafel, nach 10 489,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10 450,55 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 539,47 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 2,14 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 09.06.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 227,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10 603,48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, stand der FTSE 100 bei 8 867,02 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,03 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Computacenter (+ 13,07 Prozent auf 46,77 GBP), Antofagasta (+ 3,71 Prozent auf 36,58 GBP), Anglo American (+ 3,37 Prozent auf 34,95 GBP), Glencore (+ 2,99 Prozent auf 5,05 GBP) und Fresnillo (+ 2,57 Prozent auf 26,36 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil AstraZeneca (-9,52 Prozent auf 128,84 GBP), BAT (-2,73 Prozent auf 44,85 GBP), Smith Nephew (-1,33 Prozent auf 11,11 GBP), Unilever (-1,13 Prozent auf 45,87 GBP) und BP (-1,12 Prozent auf 4,86 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Die Glencore-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 1 882 662 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 292,992 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at