Börse London: FTSE 100 fällt zum Ende des Montagshandels zurück

Der FTSE 100 notierte im LSE-Handel schlussendlich um 0,39 Prozent schwächer bei 10 430,62 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,001 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,003 Prozent leichter bei 10 471,37 Punkten in den Handel, nach 10 471,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 10 570,09 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 419,22 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 15.05.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10 195,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 261,15 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wurde der FTSE 100 auf 8 850,63 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,82 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Fresnillo (+ 6,60 Prozent auf 32,00 GBP), Antofagasta (+ 6,08 Prozent auf 42,90 GBP), Weir Group (+ 5,16 Prozent auf 24,44 GBP), Rolls-Royce (+ 3,85 Prozent auf 13,58 GBP) und Informa (+ 3,43 Prozent auf 8,44 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Frasers Group (-4,92 Prozent auf 7,53 GBP), BAE Systems (-4,74 Prozent auf 18,21 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-4,35 Prozent auf 30,81 GBP), BT Group (-3,34 Prozent auf 2,03 GBP) und BP (-3,27 Prozent auf 5,17 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 94 594 544 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 273,345 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Legal General-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,92 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at