Fresnillo Aktie
WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12
|FTSE 100 aktuell
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29.06.2026 17:58:55
Börse London: FTSE 100 fällt zum Ende des Montagshandels zurück
Der FTSE 100 notierte im LSE-Handel schlussendlich um 0,23 Prozent schwächer bei 10 484,22 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,119 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent leichter bei 10 507,83 Punkten in den Handel, nach 10 508,02 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 10 521,03 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 471,98 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 29.05.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10 409,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wurde der FTSE 100 auf 9 967,35 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wurde der FTSE 100 auf 8 798,91 Punkte taxiert.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,36 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100
Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Entain (+ 2,35 Prozent auf 5,91 GBP), Bank of Georgia Group (+ 2,21 Prozent auf 111,10 GBP), SSE (+ 1,57 Prozent auf 24,59 GBP), Experian (+ 1,23 Prozent auf 25,51 GBP) und ConvaTec (+ 1,04 Prozent auf 2,14 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Babcock International (-5,15 Prozent auf 9,21 GBP), Fresnillo (-3,03 Prozent auf 27,81 GBP), Endeavour Mining (-2,93 Prozent auf 37,39 GBP), Persimmon (-2,48 Prozent auf 10,82 GBP) und Anglo American (-2,45 Prozent auf 36,27 GBP).
Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 86 171 306 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 283,293 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus
Unter den FTSE 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Entain PLC Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
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|10,78
|-5,02%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|129,00
|3,20%
|ConvaTec PLC
|2,50
|1,63%
|Endeavour Mining PLC
|42,96
|-0,56%
|Entain PLC Registered Shs
|6,84
|2,92%
|Experian PLC
|29,60
|2,07%
|Fresnillo PLC
|32,58
|-1,51%
|HSBC Holdings plc
|16,52
|0,51%
|J. Sainsbury plc
|3,70
|1,54%
|Lloyds Banking Group
|1,26
|0,72%
|Persimmon plc
|12,60
|-1,68%
|SSE Plc
|28,40
|1,79%
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|10 484,22
|-0,23%
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