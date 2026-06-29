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FTSE 100 aktuell 29.06.2026 17:58:55

Börse London: FTSE 100 fällt zum Ende des Montagshandels zurück

Börse London: FTSE 100 fällt zum Ende des Montagshandels zurück

Der FTSE 100 verlor schlussendlich an Boden.

Der FTSE 100 notierte im LSE-Handel schlussendlich um 0,23 Prozent schwächer bei 10 484,22 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,119 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent leichter bei 10 507,83 Punkten in den Handel, nach 10 508,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 10 521,03 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 471,98 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 29.05.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10 409,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wurde der FTSE 100 auf 9 967,35 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wurde der FTSE 100 auf 8 798,91 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,36 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Entain (+ 2,35 Prozent auf 5,91 GBP), Bank of Georgia Group (+ 2,21 Prozent auf 111,10 GBP), SSE (+ 1,57 Prozent auf 24,59 GBP), Experian (+ 1,23 Prozent auf 25,51 GBP) und ConvaTec (+ 1,04 Prozent auf 2,14 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Babcock International (-5,15 Prozent auf 9,21 GBP), Fresnillo (-3,03 Prozent auf 27,81 GBP), Endeavour Mining (-2,93 Prozent auf 37,39 GBP), Persimmon (-2,48 Prozent auf 10,82 GBP) und Anglo American (-2,45 Prozent auf 36,27 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 86 171 306 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 283,293 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 129,00 3,20% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
ConvaTec PLC 2,50 1,63% ConvaTec PLC
Endeavour Mining PLC 42,96 -0,56% Endeavour Mining PLC
Entain PLC Registered Shs 6,84 2,92% Entain PLC Registered Shs
Experian PLC 29,60 2,07% Experian PLC
Fresnillo PLC 32,58 -1,51% Fresnillo PLC
HSBC Holdings plc 16,52 0,51% HSBC Holdings plc
J. Sainsbury plc 3,70 1,54% J. Sainsbury plc
Lloyds Banking Group 1,26 0,72% Lloyds Banking Group
Persimmon plc 12,60 -1,68% Persimmon plc
SSE Plc 28,40 1,79% SSE Plc

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