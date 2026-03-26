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FTSE 100 im Fokus 26.03.2026 09:29:40

Börse London: FTSE 100 fällt zum Start des Donnerstagshandels

Börse London: FTSE 100 fällt zum Start des Donnerstagshandels

Das macht der FTSE 100 am vierten Tag der Woche.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,60 Prozent schwächer bei 10 045,74 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,878 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 10 106,99 Punkte an der Kurstafel, nach 10 106,84 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10 027,61 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10 106,99 Punkten.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,28 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 26.02.2026, einen Stand von 10 846,70 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, den Stand von 9 870,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.03.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 689,59 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,951 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 934,94 Punkten. 9 670,46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Next (+ 6,23 Prozent auf 127,85 GBP), Marks Spencer (+ 1,02 Prozent auf 3,37 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,92 Prozent auf 34,65 GBP), BP (+ 0,76 Prozent auf 5,71 GBP) und Experian (+ 0,75 Prozent auf 25,49 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Aviva (-4,45 Prozent auf 5,97 GBP), Antofagasta (-4,21 Prozent auf 33,25 GBP), Fresnillo (-4,02 Prozent auf 31,83 GBP), Segro (-3,79 Prozent auf 6,55 GBP) und Anglo American (-3,21 Prozent auf 30,71 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 2 662 229 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 mit 251,939 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Die 3i-Aktie präsentiert mit 4,45 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,15 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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3i plc 27,00 -16,67% 3i plc
Antofagasta plc 37,72 -5,79% Antofagasta plc
AstraZeneca PLC 158,75 -1,67% AstraZeneca PLC
Aviva PLC Registered Shs 6,90 -6,12% Aviva PLC Registered Shs
BP plc (British Petrol) 6,66 2,51% BP plc (British Petrol)
Experian PLC 29,40 0,68% Experian PLC
Fresnillo PLC 36,52 -3,44% Fresnillo PLC
Legal & General plc 2,86 -0,35% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,08 -2,71% Lloyds Banking Group
Marks & Spencer plc 3,83 -0,67% Marks & Spencer plc
Next PLC 145,00 3,57% Next PLC
Schroders PLC Registered Shs 6,64 0,00% Schroders PLC Registered Shs
Segro PLC (REIT) 7,55 -4,43% Segro PLC (REIT)
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