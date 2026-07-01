Börse London: FTSE 100 fällt zum Start des Mittwochshandels zurück

Der FTSE 100 bewegt sich heute nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:10 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,42 Prozent schwächer bei 10 452,57 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,116 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,005 Prozent auf 10 497,60 Punkte an der Kurstafel, nach 10 497,12 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10 451,67 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 502,59 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der FTSE 100 bereits um 0,526 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 01.06.2026, einen Stand von 10 338,95 Punkten auf. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 01.04.2026, bei 10 364,79 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.07.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 785,33 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,04 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Babcock International (+ 1,83 Prozent auf 9,69 GBP), IG Group (+ 1,71 Prozent auf 18,49 GBP), Aberdeen Group (+ 1,51 Prozent auf 2,42 GBP), StJamess Place (+ 0,78 Prozent auf 12,21 GBP) und Sage (+ 0,74 Prozent auf 8,22 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Associated British Foods (-2,84 Prozent auf 19,30 GBP), JD Sports Fashion (-2,38 Prozent auf 0,83 GBP), Fresnillo (-2,12 Prozent auf 26,83 GBP), Barratt Developments (-1,64 Prozent auf 2,77 GBP) und Imperial Brands (-1,58 Prozent auf 27,45 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 717 622 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 284,092 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 14,84 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at