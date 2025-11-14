Börse London: FTSE 100 gibt nach

Am Freitag sinkt der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 1,50 Prozent auf 9 660,65 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,823 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 9 807,72 Punkte an der Kurstafel, nach 9 807,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 9 660,18 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 9 807,72 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0,226 Prozent. Vor einem Monat, am 14.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 452,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.08.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 177,24 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 14.11.2024, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 071,19 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 16,96 Prozent. Bei 9 930,09 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 544,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell DCC (+ 1,21 Prozent auf 49,98 GBP), Ocado Group (+ 1,07 Prozent auf 2,21 GBP), BP (-0,04 Prozent auf 4,60 GBP), Diageo (-0,06 Prozent auf 18,17 GBP) und AstraZeneca (-0,22 Prozent auf 134,64 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil StJamess Place (-3,91 Prozent auf 12,89 GBP), Land Securities Group (-3,86 Prozent auf 6,22 GBP), NatWest Group (-3,53 Prozent auf 6,01 GBP), Entain (-3,38 Prozent auf 7,03 GBP) und Lloyds Banking Group (-3,34 Prozent auf 0,91 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 48 513 407 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 mit 236,877 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,64 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at