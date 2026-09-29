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WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

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FTSE 100-Kursverlauf 29.09.2026 17:58:48

Börse London: FTSE 100 gibt zum Handelsende nach

Börse London: FTSE 100 gibt zum Handelsende nach

Der FTSE 100 zeigte sich am Abend schwächer.

Der FTSE 100 gab im LSE-Handel zum Handelsschluss um 0,45 Prozent auf 10 636,71 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,187 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,003 Prozent höher bei 10 685,19 Punkten in den Dienstagshandel, nach 10 684,88 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 10 756,15 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 622,00 Punkten lag.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10 824,26 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 29.06.2026, den Stand von 10 484,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 299,84 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,89 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Weir Group (+ 2,96 Prozent auf 27,12 GBP), ConvaTec (+ 2,36 Prozent auf 2,17 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 1,89 Prozent auf 161,50 USD), Halma (+ 1,79 Prozent auf 35,28 GBP) und Diploma (+ 1,49 Prozent auf 78,25 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Ithaca Energy (-3,71 Prozent auf 2,75 GBP), BP (-2,27 Prozent auf 5,51 GBP), J Sainsbury (-2,08 Prozent auf 3,30 GBP), BAT (-1,87 Prozent auf 41,44 GBP) und Rentokil Initial (-1,81 Prozent auf 2,99 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 88 919 439 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 301,980 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 14,84 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 165,00 -1,79% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 4,00 0,50% Barratt Developments PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 48,49 0,14% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,45 0,40% BP plc (British Petrol)
ConvaTec PLC 2,54 0,00% ConvaTec PLC
Diploma PLC 91,80 0,33% Diploma PLC
Halma PLC 41,60 0,29% Halma PLC
HSBC Holdings plc 17,69 -0,02% HSBC Holdings plc
InterContinental Hotels Group plc 142,80 0,32% InterContinental Hotels Group plc
Ithaca Energy PLC Registered Shs 3,14 0,19% Ithaca Energy PLC Registered Shs
J. Sainsbury plc 3,86 0,31% J. Sainsbury plc
Lloyds Banking Group 1,27 0,12% Lloyds Banking Group
Rentokil Initial PlcShs 3,53 0,31% Rentokil Initial PlcShs
Weir Group PLC 31,80 0,63% Weir Group PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 636,71 -0,45%

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