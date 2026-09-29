BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|FTSE 100-Kursverlauf
|
29.09.2026 17:58:48
Börse London: FTSE 100 gibt zum Handelsende nach
Der FTSE 100 gab im LSE-Handel zum Handelsschluss um 0,45 Prozent auf 10 636,71 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,187 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,003 Prozent höher bei 10 685,19 Punkten in den Dienstagshandel, nach 10 684,88 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 10 756,15 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 622,00 Punkten lag.
FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10 824,26 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 29.06.2026, den Stand von 10 484,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 299,84 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,89 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im FTSE 100
Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Weir Group (+ 2,96 Prozent auf 27,12 GBP), ConvaTec (+ 2,36 Prozent auf 2,17 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 1,89 Prozent auf 161,50 USD), Halma (+ 1,79 Prozent auf 35,28 GBP) und Diploma (+ 1,49 Prozent auf 78,25 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Ithaca Energy (-3,71 Prozent auf 2,75 GBP), BP (-2,27 Prozent auf 5,51 GBP), J Sainsbury (-2,08 Prozent auf 3,30 GBP), BAT (-1,87 Prozent auf 41,44 GBP) und Rentokil Initial (-1,81 Prozent auf 2,99 GBP).
Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 88 919 439 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 301,980 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick
Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 14,84 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
|
29.09.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
29.09.26
|Börse London: FTSE 100 gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
29.09.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
29.09.26
|Börse London: FTSE 100 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
29.09.26
|Freundlicher Handel: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
29.09.26
|Börse London: FTSE 100 verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
28.09.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
28.09.26
|Börse Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Montagmittag zu (finanzen.at)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|18.09.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|BAT Buy
|UBS AG
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|BAT Buy
|UBS AG
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|165,00
|-1,79%
|Barratt Developments PLC
|4,00
|0,50%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|48,49
|0,14%
|BP plc (British Petrol)
|6,45
|0,40%
|ConvaTec PLC
|2,54
|0,00%
|Diploma PLC
|91,80
|0,33%
|Halma PLC
|41,60
|0,29%
|HSBC Holdings plc
|17,69
|-0,02%
|InterContinental Hotels Group plc
|142,80
|0,32%
|Ithaca Energy PLC Registered Shs
|3,14
|0,19%
|J. Sainsbury plc
|3,86
|0,31%
|Lloyds Banking Group
|1,27
|0,12%
|Rentokil Initial PlcShs
|3,53
|0,31%
|Weir Group PLC
|31,80
|0,63%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 636,71
|-0,45%