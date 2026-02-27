Börse London: FTSE 100 in Grün

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0,40 Prozent höher bei 10 889,84 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,144 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent fester bei 10 846,87 Punkten in den Freitagshandel, nach 10 846,70 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10 914,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10 845,50 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,90 Prozent. Vor einem Monat, am 27.01.2026, wies der FTSE 100 10 207,80 Punkte auf. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 27.11.2025, den Wert von 9 693,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, notierte der FTSE 100 bei 8 756,21 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,43 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10 914,14 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 951,14 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Rightmove (+ 5,08 Prozent auf 4,51 GBP), Fresnillo (+ 3,47 Prozent auf 42,46 GBP), Airtel Africa (+ 2,93 Prozent auf 3,51 GBP), Howden Joinery Group (+ 2,74 Prozent auf 9,74 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 2,56 Prozent auf 87,18 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Flutter Entertainment (-13,65 Prozent auf 78,34 GBP), Melrose Industries (-13,31 Prozent auf 5,55 GBP), WPP 2012 (-6,21 Prozent auf 2,66 GBP), International Consolidated Airlines (-5,87 Prozent auf 4,30 GBP) und Burberry (-2,60 Prozent auf 11,61 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Vodafone Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 25 981 098 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 273,282 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,11 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

