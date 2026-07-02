Börse London: FTSE 100 klettert am Donnerstagnachmittag

So bewegt sich der FTSE 100 am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag geht es im FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE um 1,43 Prozent auf 10 628,13 Punkte nach oben. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,135 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,006 Prozent tiefer bei 10 477,76 Punkten in den Handel, nach 10 478,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 10 631,14 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 436,76 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,14 Prozent. Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 02.06.2026, bei 10 373,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 436,29 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 02.07.2025, mit 8 774,69 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,80 Prozent aufwärts. Bei 10 934,94 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Coca-Cola European Partners (+ 7,68 Prozent auf 107,76 USD), BAE Systems (+ 5,80 Prozent auf 19,89 GBP), Babcock International (+ 5,55 Prozent auf 10,57 GBP), Compass Group (+ 4,40 Prozent auf 33,44 USD) und Melrose Industries (+ 4,08 Prozent auf 4,95 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Computacenter (-1,47 Prozent auf 43,49 GBP), RELX (-0,93 Prozent auf 23,38 GBP), Barratt Developments (-0,93 Prozent auf 2,77 GBP), Sage (-0,66 Prozent auf 8,41 GBP) und Prudential (-0,53 Prozent auf 10,35 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 61 098 767 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 287,055 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Mit 14,84 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at