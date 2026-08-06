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FTSE 100-Marktbericht 06.08.2026 09:28:46

Börse London: FTSE 100 klettert zum Start

Börse London: FTSE 100 klettert zum Start

Der FTSE 100 hält heute an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,18 Prozent stärker bei 10 907,46 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3,240 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent stärker bei 10 888,45 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 10 888,30 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10 885,85 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 919,25 Punkten lag.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,362 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.07.2026, lag der FTSE 100 bei 10 651,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, stand der FTSE 100 noch bei 10 438,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9 164,31 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9,61 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern registriert.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Admiral Group (+ 3,99 Prozent auf 38,54 GBP), Persimmon (+ 3,61 Prozent auf 11,64 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 2,31 Prozent auf 108,58 USD), BAE Systems (+ 2,18 Prozent auf 22,03 GBP) und Haleon (+ 1,86 Prozent auf 3,73 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Tritax Big Box REIT (-4,19 Prozent auf 1,65 GBP), BT Group (-1,96 Prozent auf 1,97 GBP), StJamess Place (-1,81 Prozent auf 11,15 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-1,63 Prozent auf 13,57 GBP) und Computacenter (-1,29 Prozent auf 47,50 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 914 126 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 317,393 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 14,84 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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