Börse London: FTSE 100 legt zum Start des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,58 Prozent leichter bei 10 415,86 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,999 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 10 476,75 Punkte an der Kurstafel, nach 10 476,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 477,15 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 411,20 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der FTSE 100 bereits um 2,37 Prozent nach. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 23.03.2026, einen Stand von 9 894,15 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.01.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 143,44 Punkten auf. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 23.04.2025, mit 8 403,18 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,67 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Hikma Pharmaceuticals (+ 3,14 Prozent auf 13,64 GBP), Melrose Industries (+ 1,52 Prozent auf 5,08 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,07 Prozent auf 98,52 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,82 Prozent auf 33,27 GBP) und BP (+ 0,77 Prozent auf 5,77 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Legal General (-5,99 Prozent auf 2,53 GBP), J Sainsbury (-5,35 Prozent auf 3,34 GBP), Fresnillo (-5,33 Prozent auf 34,65 GBP), Entain (-4,56 Prozent auf 5,69 GBP) und Experian (-2,69 Prozent auf 28,04 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 ist die Legal General-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 3 268 653 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 268,289 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Die 3i-Aktie hat mit 5,17 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,27 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at