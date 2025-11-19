Severn Trent Aktie

Severn Trent für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LBHG / ISIN: GB00B1FH8J72

FTSE 100-Kursentwicklung 19.11.2025 09:29:14

Börse London: FTSE 100 legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein

Das macht der FTSE 100 am Morgen.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,07 Prozent leichter bei 9 545,75 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,760 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 9 552,31 Punkte an der Kurstafel, nach 9 552,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9 560,58 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 544,78 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der FTSE 100 bereits um 1,57 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Stand von 9 354,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 189,22 Punkten auf. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 19.11.2024, mit 8 099,02 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 15,56 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Fresnillo (+ 2,35 Prozent auf 23,32 GBP), Sage (+ 1,53 Prozent auf 10,93 GBP), ConvaTec (+ 1,04 Prozent auf 2,33 GBP), Intermediate Capital Group (+ 1,01 Prozent auf 19,93 GBP) und JD Sports Fashion (+ 0,83 Prozent auf 0,78 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Ocado Group (-6,06 Prozent auf 1,69 GBP), Frasers Group (-1,54 Prozent auf 6,72 GBP), Ashtead (-1,45 Prozent auf 45,65 GBP), United Utilities (-1,27 Prozent auf 11,63 GBP) und Severn Trent (-1,10 Prozent auf 26,85 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 2 226 560 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 mit 239,093 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Die 3i-Aktie hat mit 4,93 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

