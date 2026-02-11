Entain Aktie

LSE-Handel im Blick 11.02.2026 17:59:39

Börse London: FTSE 100 letztendlich freundlich

Der FTSE 100 verzeichnete am Abend Kursanstiege.

Am Mittwoch kletterte der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss um 1,14 Prozent auf 10 472,11 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,903 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,000 Prozent auf 10 353,82 Punkte an der Kurstafel, nach 10 353,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 353,80 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 493,83 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der FTSE 100 bereits um 0,986 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 124,60 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 11.11.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 899,60 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.02.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 777,39 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 5,24 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 493,83 Punkten. Bei 9 951,14 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Antofagasta (+ 6,09 Prozent auf 38,70 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 5,49 Prozent auf 1,83 GBP), BP (+ 5,44 Prozent auf 4,73 GBP), AstraZeneca (+ 4,62 Prozent auf 148,18 GBP) und Coca-Cola HBC (+ 3,39 Prozent auf 46,30 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil StJamess Place (-13,39 Prozent auf 12,55 GBP), RELX (-6,20 Prozent auf 20,13 GBP), Flutter Entertainment (-6,02 Prozent auf 106,95 GBP), WPP 2012 (-5,27 Prozent auf 2,68 GBP) und Entain (-5,23 Prozent auf 5,95 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 155 334 208 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 259,845 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

2026 verzeichnet die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Antofagasta plc 43,13 0,28% Antofagasta plc
AstraZeneca PLC 173,65 1,43% AstraZeneca PLC
B&M European Value Retail SA. Reg. shs 2,04 0,99% B&M European Value Retail SA. Reg. shs
BP plc (British Petrol) 5,27 0,38% BP plc (British Petrol)
Coca-Cola HBC AG 53,50 -0,83% Coca-Cola HBC AG
Entain PLC Registered Shs 6,48 -4,62% Entain PLC Registered Shs
Flutter Entertainment 104,40 -11,49% Flutter Entertainment
HSBC Holdings plc 14,32 -3,37% HSBC Holdings plc
Legal & General plc 3,12 0,00% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,17 -2,50% Lloyds Banking Group
Ocado Group PLC 2,55 2,41% Ocado Group PLC
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 26,28 7,53% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
St.James's Place PLC 14,29 0,42% St.James's Place PLC
WPP 2012 PLC 3,16 5,33% WPP 2012 PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 446,35 0,42%

