Entain Aktie
WKN DE: A1CWWN / ISIN: IM00B5VQMV65
|LSE-Handel im Blick
|
11.02.2026 17:59:39
Börse London: FTSE 100 letztendlich freundlich
Am Mittwoch kletterte der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss um 1,14 Prozent auf 10 472,11 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,903 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,000 Prozent auf 10 353,82 Punkte an der Kurstafel, nach 10 353,84 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 353,80 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 493,83 Zählern.
FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht legte der FTSE 100 bereits um 0,986 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 124,60 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 11.11.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 899,60 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.02.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 777,39 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 5,24 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 493,83 Punkten. Bei 9 951,14 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
FTSE 100-Tops und -Flops
Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Antofagasta (+ 6,09 Prozent auf 38,70 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 5,49 Prozent auf 1,83 GBP), BP (+ 5,44 Prozent auf 4,73 GBP), AstraZeneca (+ 4,62 Prozent auf 148,18 GBP) und Coca-Cola HBC (+ 3,39 Prozent auf 46,30 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil StJamess Place (-13,39 Prozent auf 12,55 GBP), RELX (-6,20 Prozent auf 20,13 GBP), Flutter Entertainment (-6,02 Prozent auf 106,95 GBP), WPP 2012 (-5,27 Prozent auf 2,68 GBP) und Entain (-5,23 Prozent auf 5,95 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 155 334 208 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 259,845 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.
FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus
2026 verzeichnet die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Legal & General plc
|
13.02.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 legt zum Handelsende zu (finanzen.at)
|
13.02.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
13.02.26
|Börse London: FTSE 100 am Freitagmittag in Rot (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freitagshandel in London: FTSE 100 beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
12.02.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
12.02.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 gibt nach (finanzen.at)
|
12.02.26
|Gute Stimmung in London: Am Mittag Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.at)
|
12.02.26
|FTSE 100-Titel Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Legal General-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Legal & General plc
Aktien in diesem Artikel
|Antofagasta plc
|43,13
|0,28%
|AstraZeneca PLC
|173,65
|1,43%
|B&M European Value Retail SA. Reg. shs
|2,04
|0,99%
|BP plc (British Petrol)
|5,27
|0,38%
|Coca-Cola HBC AG
|53,50
|-0,83%
|Entain PLC Registered Shs
|6,48
|-4,62%
|Flutter Entertainment
|104,40
|-11,49%
|HSBC Holdings plc
|14,32
|-3,37%
|Legal & General plc
|3,12
|0,00%
|Lloyds Banking Group
|1,17
|-2,50%
|Ocado Group PLC
|2,55
|2,41%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|26,28
|7,53%
|St.James's Place PLC
|14,29
|0,42%
|WPP 2012 PLC
|3,16
|5,33%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 446,35
|0,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.