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Index-Bewegung 10.11.2026 17:58:47

Börse London: FTSE 100 letztendlich im Minus

Börse London: FTSE 100 letztendlich im Minus

Der FTSE 100 notierte am Dienstagabend im negativen Bereich.

Schlussendlich tendierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0,29 Prozent schwächer bei 10 751,59 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3,243 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,009 Prozent schwächer bei 10 781,94 Punkten, nach 10 782,87 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10 751,59 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10 868,51 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der FTSE 100 10 552,05 Punkte auf. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 10.08.2026, den Wert von 10 862,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wurde der FTSE 100 auf 9 787,15 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,04 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Marks Spencer (+ 4,07 Prozent auf 4,55 GBP), Investec (+ 1,82 Prozent auf 6,45 GBP), Computacenter (+ 1,77 Prozent auf 47,08 GBP), Bank of Georgia Group (+ 1,51 Prozent auf 134,80 GBP) und BAT (+ 1,43 Prozent auf 45,41 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Fresnillo (-4,74 Prozent auf 25,13 GBP), Endeavour Mining (-4,32 Prozent auf 40,99 GBP), Antofagasta (-2,15 Prozent auf 32,34 GBP), Glencore (-2,10 Prozent auf 5,05 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,07 Prozent auf 36,25 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 112 189 461 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 267,550 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr weist die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 14,84 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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Antofagasta plc 40,20 3,10% Antofagasta plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 161,00 0,00% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
BAT PLC (British American Tobacco) 54,30 -0,04% BAT PLC (British American Tobacco)
Computacenter PLC 58,00 0,87% Computacenter PLC
Endeavour Mining PLC 50,14 0,00% Endeavour Mining PLC
Fresnillo PLC 30,50 1,26% Fresnillo PLC
Glencore plc 6,18 2,15% Glencore plc
HSBC Holdings plc 16,03 -0,43% HSBC Holdings plc
Investec PLCShs 7,70 -0,65% Investec PLCShs
Lloyds Banking Group 1,16 -0,13% Lloyds Banking Group
Marks & Spencer plc 5,45 0,00% Marks & Spencer plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 44,19 1,67% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Smiths PLC 32,00 0,63% Smiths PLC

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