Börse London: FTSE 100 letztendlich in Rot

Zum Handelsschluss fiel der FTSE 100 im LSE-Handel um 1,45 Prozent auf 9 917,08 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 2,984 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 10 063,25 Punkte an der Kurstafel, nach 10 063,50 Punkten am Vortag.

Bei 10 127,56 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 9 915,70 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 3,35 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 20.02.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10 686,89 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, einen Wert von 9 897,42 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 701,99 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,342 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 915,70 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Metlen Energy Metals (+ 2,49 Prozent auf 35,46 EUR), Croda International (+ 1,43 Prozent auf 25,54 GBP), Entain (+ 1,19 Prozent auf 5,44 GBP), easyJet (+ 1,03 Prozent auf 3,54 GBP) und Burberry (+ 1,00 Prozent auf 10,15 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Smiths (-9,87 Prozent auf 21,18 GBP), Antofagasta (-3,97 Prozent auf 31,43 GBP), BP (-3,58 Prozent auf 5,62 GBP), Intermediate Capital Group (-3,50 Prozent auf 14,63 GBP) und National Grid (-3,07 Prozent auf 12,33 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Vodafone Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 290 941 867 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 253,918 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,21 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at