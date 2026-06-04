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Kursverlauf 04.06.2026 12:27:08

Börse London: FTSE 100 liegt am Donnerstagmittag im Minus

Börse London: FTSE 100 liegt am Donnerstagmittag im Minus

Der FTSE 100 gibt heute nach.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,55 Prozent leichter bei 10 275,79 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,982 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 10 332,46 Punkte an der Kurstafel, nach 10 332,30 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10 270,32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 359,13 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der FTSE 100 bereits um 1,28 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, stand der FTSE 100 bei 10 363,93 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 04.03.2026, bei 10 567,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.06.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8 801,29 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,26 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Zähler.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell RELX (+ 3,37 Prozent auf 25,18 GBP), Auto Trader Group (+ 3,22 Prozent auf 4,59 GBP), 3i (+ 3,10 Prozent auf 21,97 GBP), JD Sports Fashion (+ 3,09 Prozent auf 0,86 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 3,03 Prozent auf 89,66 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Prudential (-7,20 Prozent auf 9,79 GBP), Standard Chartered (-6,83 Prozent auf 18,75 GBP), HSBC (-5,07 Prozent auf 13,21 GBP), Rio Tinto (-2,95 Prozent auf 78,34 GBP) und Antofagasta (-2,89 Prozent auf 41,65 GBP) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13 931 546 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 280,192 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Im FTSE 100 hat die 3i-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Legal General-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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