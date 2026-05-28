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Marktbericht 28.05.2026 12:27:03

Börse London: FTSE 100 mittags mit Abgaben

Börse London: FTSE 100 mittags mit Abgaben

Aktueller Marktbericht zum FTSE 100.

Um 12:09 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,83 Prozent leichter bei 10 417,54 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,003 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,004 Prozent fester bei 10 505,38 Punkten, nach 10 505,01 Punkten am Vortag.

Bei 10 505,38 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 391,96 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der FTSE 100 bereits um 0,459 Prozent zurück. Der FTSE 100 lag noch vor einem Monat, am 28.04.2026, bei 10 332,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 10 910,55 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.05.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 726,01 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,69 Prozent nach oben. Bei 10 934,94 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit BAE Systems (+ 2,47 Prozent auf 20,14 GBP), Compass Group (+ 2,13 Prozent auf 31,66 USD), WPP 2012 (+ 1,38 Prozent auf 2,80 GBP), Vodafone Group (+ 1,03 Prozent auf 1,12 GBP) und Melrose Industries (+ 0,85 Prozent auf 4,76 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Ocado Group (-4,68 Prozent auf 1,99 GBP), BT Group (-4,56 Prozent auf 2,07 GBP), Kingfisher (-3,80 Prozent auf 2,86 GBP), Fresnillo (-3,42 Prozent auf 31,08 GBP) und JD Sports Fashion (-3,35 Prozent auf 0,83 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 12 843 519 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 275,049 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,73 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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3i plc 26,50 -2,00% 3i plc
BAE Systems plc 23,39 3,54% BAE Systems plc
BT Group plc 2,40 -4,23% BT Group plc
Compass Group plc 27,24 3,26% Compass Group plc
Fresnillo PLC 37,38 -1,48% Fresnillo PLC
HSBC Holdings plc 15,90 -2,91% HSBC Holdings plc
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 0,97 -3,00% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
Kingfisher plc 3,33 -3,70% Kingfisher plc
Legal & General plc 3,10 -1,93% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,17 0,17% Lloyds Banking Group
Melrose Industries PLC Registered Shs 5,53 0,11% Melrose Industries PLC Registered Shs
Ocado Group PLC 2,40 -0,17% Ocado Group PLC
Prudential plc 12,47 -3,33% Prudential plc
Vodafone Group PLC 1,29 0,86% Vodafone Group PLC
WPP 2012 PLC 3,20 0,31% WPP 2012 PLC

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