Börse London: FTSE 100 mittags mit positivem Vorzeichen

Der FTSE 100 steigt am Mittag.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,33 Prozent fester bei 7 437,15 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,340 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 412,45 Punkten, nach 7 412,45 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 409,74 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 451,40 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 2,25 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 05.09.2023, einen Wert von 7 437,93 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.07.2023, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 442,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.10.2022, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 052,62 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 schlägt ein Minus von 1,55 Prozent zu Buche. Bei 8 047,06 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 206,82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Imperial Brands (+ 3,48 Prozent auf 16,35 GBP), Tesco (+ 3,21 Prozent auf 2,79 GBP), Entain (+ 1,99 Prozent auf 9,21 GBP), Reckitt Benckiser (+ 1,81 Prozent auf 58,48 GBP) und Compass Group (+ 1,74 Prozent auf 20,46 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen BP (-1,45 Prozent auf 4,92 GBP), JD Sports Fashion (-1,11 Prozent auf 1,43 GBP), Barclays (-0,94 Prozent auf 1,52 GBP), GSK (-0,78 Prozent auf 14,75 GBP) und Anglo American (-0,70 Prozent auf 21,27 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 8 752 935 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht im FTSE 100 mit 197,539 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Im FTSE 100 weist die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Glencore-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at