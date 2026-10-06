Börse London: FTSE 100 mittags mit positivem Vorzeichen

Der FTSE 100 legt im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0,71 Prozent auf 10 572,03 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,142 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 10 498,06 Punkte an der Kurstafel, nach 10 497,94 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10 498,03 Punkte, das Tageshoch hingegen 10 602,57 Zähler.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 831,09 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 06.07.2026, mit 10 651,77 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 479,14 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,24 Prozent nach oben. Bei 10 989,45 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern markiert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Informa (+ 3,64 Prozent auf 8,93 GBP), Whitbread (+ 2,64 Prozent auf 24,90 GBP), Weir Group (+ 2,63 Prozent auf 26,50 GBP), Marks Spencer (+ 2,63 Prozent auf 3,86 GBP) und AstraZeneca (+ 2,57 Prozent auf 120,66 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil BAE Systems (-2,81 Prozent auf 18,80 GBP), 3i (-2,53 Prozent auf 23,51 GBP), Ithaca Energy (-2,24 Prozent auf 2,75 GBP), Babcock International (-2,03 Prozent auf 9,07 GBP) und M&G (-1,38 Prozent auf 3,09 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 22 387 793 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 294,444 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 14,84 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at