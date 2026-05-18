Börse London: FTSE 100 nachmittags mit Gewinnen

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 1,08 Prozent stärker bei 10 305,71 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,899 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,006 Prozent leichter bei 10 194,75 Punkten in den Montagshandel, nach 10 195,37 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10 151,45 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 305,88 Punkten lag.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 10 667,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 686,18 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 684,56 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 3,56 Prozent zu. Bei 10 934,94 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Ocado Group (+ 6,50 Prozent auf 1,99 GBP), International Consolidated Airlines (+ 3,18 Prozent auf 3,87 GBP), WPP 2012 (+ 3,14 Prozent auf 2,70 GBP), National Grid (+ 2,95 Prozent auf 12,23 GBP) und Imperial Brands (+ 2,84 Prozent auf 28,97 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen 3i (-5,66 Prozent auf 20,85 GBP), Airtel Africa (-2,13 Prozent auf 3,21 GBP), Entain (-1,50 Prozent auf 5,24 GBP), Metlen Energy Metals (-1,03 Prozent auf 38,58 EUR) und Barratt Developments (-0,57 Prozent auf 2,42 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 43 123 959 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 260,907 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,07 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,39 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at