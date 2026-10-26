BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|Index im Blick
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26.10.2026 15:58:35
Börse London: FTSE 100 nachmittags mit Gewinnen
Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,72 Prozent stärker bei 10 767,35 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,232 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,005 Prozent auf 10 690,94 Punkte an der Kurstafel, nach 10 690,36 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10 689,94 Punkte, das Tageshoch hingegen 10 774,47 Zähler.
So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 695,25 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 10 736,23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 9 645,62 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,20 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100
Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Computacenter (+ 11,11 Prozent auf 51,00 GBP), Babcock International (+ 6,47 Prozent auf 10,00 GBP), Rolls-Royce (+ 5,19 Prozent auf 12,25 GBP), International Consolidated Airlines (+ 4,59 Prozent auf 4,13 GBP) und InterContinental Hotels Group (+ 4,41 Prozent auf 168,20 USD). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Experian (-3,60 Prozent auf 29,96 GBP), BP (-1,71 Prozent auf 6,28 GBP), Auto Trader Group (-1,57 Prozent auf 5,34 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,36 Prozent auf 39,78 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-1,22 Prozent auf 93,94 GBP).
Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 36 809 759 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 276,121 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Mit 14,84 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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|Börse Europa: STOXX 50 im Aufwind (finanzen.at)
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|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 letztendlich leichter (finanzen.at)
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Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|12:12
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|12:12
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:12
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Auto Trader Group PLC
|6,35
|-2,31%
|Babcock International
|12,04
|7,40%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|143,00
|0,00%
|Barratt Developments PLC
|3,92
|0,51%
|BP plc (British Petrol)
|7,56
|-0,60%
|Computacenter PLC
|61,50
|12,84%
|Experian PLC
|34,80
|-5,95%
|HSBC Holdings plc
|16,36
|1,35%
|InterContinental Hotels Group plc
|149,65
|3,71%
|International Consolidated Airlines S.A.
|4,91
|3,90%
|Lloyds Banking Group
|1,22
|2,39%
|London Stock Exchange (LSE)
|112,20
|-1,15%
|Rolls-Royce Plc
|14,72
|5,61%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|47,92
|-0,57%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 760,59
|0,66%
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