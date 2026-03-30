Börse London: FTSE 100 nachmittags mit positivem Vorzeichen

Der FTSE 100 legt im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 1,14 Prozent auf 10 081,04 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,868 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent fester bei 9 967,47 Punkten in den Handel, nach 9 967,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 10 089,54 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 9 958,05 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, mit 10 910,55 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 940,71 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, wurde der FTSE 100 auf 8 658,85 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,31 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Rio Tinto (+ 3,58 Prozent auf 67,79 GBP), Burberry (+ 3,41 Prozent auf 10,62 GBP), Glencore (+ 3,21 Prozent auf 5,56 GBP), Land Securities Group (+ 3,10 Prozent auf 5,49 GBP) und Centrica (+ 2,92 Prozent auf 2,08 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Ocado Group (-2,90 Prozent auf 1,80 GBP), International Consolidated Airlines (-1,97 Prozent auf 3,49 GBP), Antofagasta (-1,96 Prozent auf 32,02 GBP), Frasers Group (-1,75 Prozent auf 6,17 GBP) und Airtel Africa (-1,59 Prozent auf 3,48 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 49 140 001 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von AstraZeneca mit 255,648 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 3,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Legal General-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at