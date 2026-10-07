Standard Chartered Aktie
WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847
|Index im Blick
|
07.10.2026 15:58:43
Börse London: FTSE 100 nachmittags schwächer
Um 15:41 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,80 Prozent schwächer bei 10 457,77 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,154 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,005 Prozent auf 10 542,18 Punkte an der Kurstafel, nach 10 541,69 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10 453,72 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 542,18 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verlor der FTSE 100 bereits um 0,044 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 07.09.2026, einen Stand von 10 822,13 Punkten auf. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, bei 10 665,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 483,58 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,09 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100
Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit JD Sports Fashion (+ 4,13 Prozent auf 0,84 GBP), Haleon (+ 2,84 Prozent auf 3,44 GBP), Reckitt Benckiser Group (+ 2,47 Prozent auf 51,00 GBP), Experian (+ 2,08 Prozent auf 25,55 GBP) und Marks Spencer (+ 2,02 Prozent auf 3,94 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Prudential (-4,61 Prozent auf 8,82 GBP), Bank of Georgia Group (-4,13 Prozent auf 127,70 GBP), HSBC (-3,98 Prozent auf 14,14 GBP), Endeavour Mining (-3,92 Prozent auf 40,43 GBP) und Standard Chartered (-3,91 Prozent auf 21,65 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 50 259 897 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 295,173 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick
Die Bank of Georgia Group-Aktie weist mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 14,84 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|147,00
|-2,65%
|Barratt Developments PLC
|3,48
|-2,25%
|Endeavour Mining PLC
|47,53
|0,44%
|Experian PLC
|30,20
|0,67%
|Haleon PLC
|4,07
|1,09%
|HSBC Holdings plc
|16,27
|-2,66%
|JD Sports Fashion PLC Registered Shs
|0,98
|-0,61%
|Lloyds Banking Group
|1,19
|-2,18%
|Marks & Spencer plc
|4,62
|-1,28%
|Prudential plc
|10,44
|-0,57%
|Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
|60,16
|-0,33%
|Standard Chartered plc
|24,73
|-3,25%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 417,19
|-0,39%