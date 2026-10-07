Standard Chartered Aktie

Standard Chartered für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 07.10.2026 15:58:43

Börse London: FTSE 100 nachmittags schwächer

Börse London: FTSE 100 nachmittags schwächer

Der FTSE 100 verliert aktuell an Boden.

Um 15:41 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,80 Prozent schwächer bei 10 457,77 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,154 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,005 Prozent auf 10 542,18 Punkte an der Kurstafel, nach 10 541,69 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10 453,72 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 542,18 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der FTSE 100 bereits um 0,044 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 07.09.2026, einen Stand von 10 822,13 Punkten auf. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, bei 10 665,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 483,58 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,09 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit JD Sports Fashion (+ 4,13 Prozent auf 0,84 GBP), Haleon (+ 2,84 Prozent auf 3,44 GBP), Reckitt Benckiser Group (+ 2,47 Prozent auf 51,00 GBP), Experian (+ 2,08 Prozent auf 25,55 GBP) und Marks Spencer (+ 2,02 Prozent auf 3,94 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Prudential (-4,61 Prozent auf 8,82 GBP), Bank of Georgia Group (-4,13 Prozent auf 127,70 GBP), HSBC (-3,98 Prozent auf 14,14 GBP), Endeavour Mining (-3,92 Prozent auf 40,43 GBP) und Standard Chartered (-3,91 Prozent auf 21,65 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 50 259 897 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 295,173 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 14,84 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Standard Chartered plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Standard Chartered plc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 147,00 -2,65% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,48 -2,25% Barratt Developments PLC
Endeavour Mining PLC 47,53 0,44% Endeavour Mining PLC
Experian PLC 30,20 0,67% Experian PLC
Haleon PLC 4,07 1,09% Haleon PLC
HSBC Holdings plc 16,27 -2,66% HSBC Holdings plc
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 0,98 -0,61% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
Lloyds Banking Group 1,19 -2,18% Lloyds Banking Group
Marks & Spencer plc 4,62 -1,28% Marks & Spencer plc
Prudential plc 10,44 -0,57% Prudential plc
Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs 60,16 -0,33% Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
Standard Chartered plc 24,73 -3,25% Standard Chartered plc

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 417,19 -0,39%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und Renditen belasten Börsen: ATX und DAX im Minus -- Asiens Börsen gehen schwächer aus dem Handel
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel ab. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen