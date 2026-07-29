Admiral Group Aktie
WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398
|FTSE 100 aktuell
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29.07.2026 12:26:40
Börse London: FTSE 100 notiert am Mittag im Plus
Um 12:09 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,13 Prozent höher bei 10 885,15 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,213 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,001 Prozent auf 10 871,16 Punkte an der Kurstafel, nach 10 871,02 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10 864,11 Punkte, das Tageshoch hingegen 10 951,06 Zähler.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,39 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.06.2026, lag der FTSE 100 bei 10 484,22 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, bei 10 213,11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 136,32 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 9,39 Prozent zu Buche. Bei 10 951,06 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. 9 670,46 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100
Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Weir Group (+ 7,21 Prozent auf 27,06 GBP), Glencore (+ 3,87 Prozent auf 5,26 GBP), Sage (+ 3,36) Prozent auf 9,71 GBP), Standard Chartered (+ 3,29 Prozent auf 21,66 GBP) und Reckitt Benckiser Group (+ 2,82 Prozent auf 53,22 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Aberdeen Group (-5,55 Prozent auf 2,35 GBP), Entain (-2,75 Prozent auf 5,58 GBP), Diageo (-2,44 Prozent auf 16,31 GBP), Diploma (-2,22 Prozent auf 72,55 GBP) und Admiral Group (-1,65 Prozent auf 37,04 GBP).
FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 11 309 433 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 311,102 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien
Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14,84 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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