Börse London: FTSE 100 notiert am Mittag um Vortagesschluss

Der FTSE 100 kommt am Mittwochmittag nicht vom Fleck.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,00 Prozent höher bei 10 429,14 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 3,105 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent stärker bei 10 429,02 Punkten in den Mittwochshandel, nach 10 428,85 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10 441,40 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 406,95 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der FTSE 100 bereits um 0,633 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 466,26 Punkte. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 24.03.2026, den Wert von 9 965,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.06.2025, lag der FTSE 100 noch bei 8 758,99 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,80 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Segro (+ 16,85 Prozent auf 8,67 GBP), Tritax Big Box REIT (+ 6,06 Prozent auf 1,61 GBP), Games Workshop Group (+ 3,64 Prozent auf 210,80 GBP), British Land Company (+ 3,41 Prozent auf 4,15 GBP) und Whitbread (+ 3,25 Prozent auf 25,39 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Airtel Africa (-4,05 Prozent auf 3,34 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,46 Prozent auf 81,64 GBP), Bank of Georgia Group (-2,26 Prozent auf 112,50 GBP), Prudential (-2,19 Prozent auf 9,91 GBP) und 3i (-1,98 Prozent auf 22,31 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 12 498 192 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 289,465 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

2026 hat die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Mit 14,84 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at