Börse London: FTSE 100 notiert letztendlich im Minus

Schlussendlich legten Börsianer in London eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Letztendlich schloss der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 10 137,35 Punkten ab. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,821 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 10 140,70 Punkten in den Handel, nach 10 140,70 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 10 097,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 152,48 Punkten erreichte.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, lag der FTSE 100 bei 9 649,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.10.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 442,87 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.01.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 224,19 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Whitbread (+ 7,08 Prozent auf 27,67 GBP), Pershing Square (+ 2,71 Prozent auf 48,50 GBP), BP (+ 2,41 Prozent auf 4,37 GBP), Melrose Industries (+ 2,35 Prozent auf 6,46 GBP) und BAT (+ 2,09 Prozent auf 42,05 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Flutter Entertainment (-4,40 Prozent auf 149,85 GBP), Smith Nephew (-4,07 Prozent auf 12,03 GBP), Kingfisher (-3,72 Prozent auf 3,13 GBP), ConvaTec (-3,28 Prozent auf 2,36 GBP) und Entain (-3,12 Prozent auf 7,26 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 70 611 061 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von AstraZeneca mit 254,432 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent bei der Legal General-Aktie zu erwarten.

