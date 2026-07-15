Börse London: FTSE 100 notiert zum Start im Minus

So bewegt sich der FTSE 100 heute.

Am Mittwoch notiert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,63 Prozent tiefer bei 10 462,62 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,147 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,003 Prozent tiefer bei 10 529,05 Punkten in den Handel, nach 10 529,39 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10 461,86 Punkte, das Tageshoch hingegen 10 529,05 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der FTSE 100 bereits um 0,337 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 430,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 559,58 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 15.07.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 938,32 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,14 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 934,94 Punkten. 9 670,46 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Barratt Developments (+ 4,03 Prozent auf 2,89 GBP), Burberry (+ 2,53 Prozent auf 10,96 GBP), Intermediate Capital Group (+ 2,01 Prozent auf 18,26 GBP), Persimmon (+ 1,52 Prozent auf 10,69 GBP) und Smith Nephew (+ 1,35 Prozent auf 11,29 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Fresnillo (-3,20 Prozent auf 25,12 GBP), Antofagasta (-2,97 Prozent auf 37,29 GBP), Endeavour Mining (-2,44 Prozent auf 35,15 GBP), Pearson (-1,83 Prozent auf 12,07 GBP) und BT Group (-1,81 Prozent auf 1,95 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 3 587 399 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 294,657 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Im Index verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at