Börse London: FTSE 100 präsentiert sich am Mittag leichter

Am Mittag ziehen sich die Börsianer in London zurück.

Um 12:09 Uhr verliert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,49 Prozent auf 10 825,31 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,252 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 10 878,16 Punkte an der Kurstafel, nach 10 878,12 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 878,47 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10 784,65 Einheiten.

FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,083 Prozent. Vor einem Monat, am 27.07.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 781,75 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 505,01 Punkte. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 255,50 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 8,78 Prozent zu Buche. Bei 10 989,45 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Punkten.

FTSE 100-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Computacenter (+ 4,60 Prozent auf 54,55 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,11 Prozent auf 88,71 GBP), RELX (+ 1,35 Prozent auf 26,21 GBP), Halma (+ 1,33 Prozent auf 36,64 GBP) und Airtel Africa (+ 1,18 Prozent auf 3,44 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Croda International (-2,54 Prozent auf 33,77 GBP), LondonMetric Property (-2,51 Prozent auf 1,90 GBP), Entain (-2,45 Prozent auf 5,17 GBP), Auto Trader Group (-2,23 Prozent auf 5,27 GBP) und Melrose Industries (-1,97 Prozent auf 5,01 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 26 675 949 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 303,678 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at