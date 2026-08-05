Auto Trader Group Aktie
WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23
|Kursverlauf
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05.08.2026 17:58:45
Börse London: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich fester
Der FTSE 100 schloss am Mittwoch nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 10 888,30 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,233 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,003 Prozent auf 10 879,00 Punkte an der Kurstafel, nach 10 879,38 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 10 952,31 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 836,86 Punkten lag.
FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht gewann der FTSE 100 bereits um 0,186 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, stand der FTSE 100 bei 10 679,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 219,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 142,73 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,42 Prozent nach oben. Bei 10 989,45 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im FTSE 100 aktuell
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Next (+ 5,74 Prozent auf 156,60 GBP), Endeavour Mining (+ 5,67 Prozent auf 38,42 GBP), Fresnillo (+ 4,49 Prozent auf 27,47 GBP), Glencore (+ 4,12 Prozent auf 5,73 GBP) und Coca-Cola HBC (+ 3,92 Prozent auf 50,15 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Prudential (-6,39 Prozent auf 10,25 GBP), HSBC (-4,67 Prozent auf 15,11 GBP), Auto Trader Group (-2,84 Prozent auf 5,20 GBP), ConvaTec (-2,44 Prozent auf 2,24 GBP) und Vodafone Group (-2,14 Prozent auf 1,14 GBP).
FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 107 205 369 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 320,106 Mrd. Euro.
FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick
Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Auto Trader Group PLC
|6,15
|3,36%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|145,00
|3,57%
|Coca-Cola HBC AG
|56,60
|0,71%
|ConvaTec PLC
|2,74
|3,01%
|Endeavour Mining PLC
|47,35
|1,61%
|Fresnillo PLC
|33,74
|3,88%
|Glencore plc
|6,50
|-1,52%
|HSBC Holdings plc
|17,96
|0,87%
|Investec PLCShs
|7,85
|0,64%
|Lloyds Banking Group
|1,34
|1,13%
|Next PLC
|183,00
|-0,27%
|Prudential plc
|12,20
|1,16%
|Vodafone Group PLC
|1,40
|1,12%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 901,09
|0,31%
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