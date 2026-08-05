Auto Trader Group Aktie

Auto Trader Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 05.08.2026 17:58:45

Börse London: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich fester

Börse London: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich fester

Wenig Veränderung war heute in London zu beobachten.

Der FTSE 100 schloss am Mittwoch nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 10 888,30 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,233 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,003 Prozent auf 10 879,00 Punkte an der Kurstafel, nach 10 879,38 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 10 952,31 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 836,86 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der FTSE 100 bereits um 0,186 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, stand der FTSE 100 bei 10 679,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 219,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 142,73 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,42 Prozent nach oben. Bei 10 989,45 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Next (+ 5,74 Prozent auf 156,60 GBP), Endeavour Mining (+ 5,67 Prozent auf 38,42 GBP), Fresnillo (+ 4,49 Prozent auf 27,47 GBP), Glencore (+ 4,12 Prozent auf 5,73 GBP) und Coca-Cola HBC (+ 3,92 Prozent auf 50,15 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Prudential (-6,39 Prozent auf 10,25 GBP), HSBC (-4,67 Prozent auf 15,11 GBP), Auto Trader Group (-2,84 Prozent auf 5,20 GBP), ConvaTec (-2,44 Prozent auf 2,24 GBP) und Vodafone Group (-2,14 Prozent auf 1,14 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 107 205 369 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 320,106 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Auto Trader Group PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Auto Trader Group PLC

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Auto Trader Group PLC 6,15 3,36% Auto Trader Group PLC
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 145,00 3,57% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Coca-Cola HBC AG 56,60 0,71% Coca-Cola HBC AG
ConvaTec PLC 2,74 3,01% ConvaTec PLC
Endeavour Mining PLC 47,35 1,61% Endeavour Mining PLC
Fresnillo PLC 33,74 3,88% Fresnillo PLC
Glencore plc 6,50 -1,52% Glencore plc
HSBC Holdings plc 17,96 0,87% HSBC Holdings plc
Investec PLCShs 7,85 0,64% Investec PLCShs
Lloyds Banking Group 1,34 1,13% Lloyds Banking Group
Next PLC 183,00 -0,27% Next PLC
Prudential plc 12,20 1,16% Prudential plc
Vodafone Group PLC 1,40 1,12% Vodafone Group PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 901,09 0,31%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:18 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen