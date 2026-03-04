Legal & General Aktie

Legal & General für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 04.03.2026 17:59:08

Börse London: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich fester

Börse London: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich fester

Der FTSE 100 verzeichnete am dritten Tag der Woche Kursgewinne.

Am Mittwoch erhöhte sich der FTSE 100 via LSE letztendlich um 0,80 Prozent auf 10 567,65 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,100 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,002 Prozent auf 10 483,91 Punkte an der Kurstafel, nach 10 484,13 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 588,80 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10 443,49 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der FTSE 100 bereits um 3,15 Prozent. Vor einem Monat, am 04.02.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 402,34 Punkten auf. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 04.12.2025, bei 9 710,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.03.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 759,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 6,20 Prozent. Bei 10 934,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell WPP 2012 (+ 5,24 Prozent auf 2,55 GBP), Metlen Energy Metals (+ 5,16 Prozent auf 35,08 EUR), StJamess Place (+ 5,01 Prozent auf 13,32 GBP), Rolls-Royce (+ 4,60 Prozent auf 13,63 GBP) und Ocado Group (+ 4,39 Prozent auf 2,01 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Weir Group (-10,64 Prozent auf 30,40 GBP), Barratt Developments (-3,06 Prozent auf 3,29 GBP), Diageo (-2,88 Prozent auf 15,20 GBP), BP (-2,38 Prozent auf 4,81 GBP) und Smith Nephew (-1,76 Prozent auf 13,36 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 148 331 611 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von AstraZeneca mit 271,964 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Im FTSE 100 hat die WPP 2012-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,69 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu St.James's Place PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu St.James's Place PLC

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AstraZeneca PLC 173,75 -0,17% AstraZeneca PLC
Barratt Developments PLC 3,75 -1,68% Barratt Developments PLC
BP plc (British Petrol) 5,60 1,08% BP plc (British Petrol)
Diageo plc 17,65 0,00% Diageo plc
Legal & General plc 3,03 0,00% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,15 0,44% Lloyds Banking Group
Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs 35,30 -1,67% Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
Ocado Group PLC 2,32 -0,98% Ocado Group PLC
Rolls-Royce Plc 15,80 0,13% Rolls-Royce Plc
Schroders PLC Registered Shs 6,75 -0,15% Schroders PLC Registered Shs
Smith & Nephew plc 15,23 -2,47% Smith & Nephew plc
St.James's Place PLC 15,11 -0,85% St.James's Place PLC
Weir Group PLC 36,40 -4,61% Weir Group PLC
WPP 2012 PLC 3,02 2,72% WPP 2012 PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 586,52 0,18%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:22 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
10:11 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag höher. Der deutsche Leitindex kann ebenfalls zulegen. An den Börsen in Fernost dominierten die positiven Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen