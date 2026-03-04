Legal & General Aktie
Börse London: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich fester
Am Mittwoch erhöhte sich der FTSE 100 via LSE letztendlich um 0,80 Prozent auf 10 567,65 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,100 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,002 Prozent auf 10 483,91 Punkte an der Kurstafel, nach 10 484,13 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 588,80 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10 443,49 Einheiten.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn sank der FTSE 100 bereits um 3,15 Prozent. Vor einem Monat, am 04.02.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 402,34 Punkten auf. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 04.12.2025, bei 9 710,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.03.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 759,00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 6,20 Prozent. Bei 10 934,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Zählern verzeichnet.
Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell WPP 2012 (+ 5,24 Prozent auf 2,55 GBP), Metlen Energy Metals (+ 5,16 Prozent auf 35,08 EUR), StJamess Place (+ 5,01 Prozent auf 13,32 GBP), Rolls-Royce (+ 4,60 Prozent auf 13,63 GBP) und Ocado Group (+ 4,39 Prozent auf 2,01 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Weir Group (-10,64 Prozent auf 30,40 GBP), Barratt Developments (-3,06 Prozent auf 3,29 GBP), Diageo (-2,88 Prozent auf 15,20 GBP), BP (-2,38 Prozent auf 4,81 GBP) und Smith Nephew (-1,76 Prozent auf 13,36 GBP).
FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 148 331 611 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von AstraZeneca mit 271,964 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus
Im FTSE 100 hat die WPP 2012-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,69 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
