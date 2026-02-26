Börse London: FTSE 100 sackt zum Start ab

Am Donnerstag notiert der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,07 Prozent tiefer bei 10 798,95 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3,115 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 10 806,37 Punkte an der Kurstafel, nach 10 806,41 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 770,78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 10 820,78 Einheiten.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,05 Prozent. Vor einem Monat, am 26.01.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 148,85 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 26.11.2025, mit 9 691,58 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 26.02.2025, stand der FTSE 100 bei 8 731,46 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 8,52 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 820,78 Punkten. Bei 9 951,14 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Howden Joinery Group (+ 9,64 Prozent auf 9,39 GBP), Rolls-Royce (+ 5,11 Prozent auf 13,77 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 4,88 Prozent auf 81,74 GBP), RS Group (+ 2,39 Prozent auf 7,08 GBP) und Croda International (+ 2,22 Prozent auf 31,82 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Hikma Pharmaceuticals (-14,77 Prozent auf 14,08 GBP), Ocado Group (-5,62 Prozent auf 2,22 GBP), Fresnillo (-3,47 Prozent auf 41,76 GBP), WPP 2012 (-2,68 Prozent auf 2,65 GBP) und Anglo American (-2,12 Prozent auf 37,48 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Rolls-Royce-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 3 050 520 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 mit 272,349 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 verzeichnet die WPP 2012-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

