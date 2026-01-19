Börse London: FTSE 100 schließt in der Verlustzone

Am Montag bewegte sich der FTSE 100 via LSE schlussendlich 0,39 Prozent leichter bei 10 195,35 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,844 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 10 235,31 Punkten, nach 10 235,29 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10 235,31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10 166,27 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Der FTSE 100 lag noch vor einem Monat, am 19.12.2025, bei 9 897,42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, lag der FTSE 100 bei 9 354,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 505,22 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 2,45 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 257,75 Punkten. 9 951,14 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Beazley (+ 42,68 Prozent auf 11,70 GBP), Hiscox (+ 9,14 Prozent auf 15,16 GBP), Fresnillo (+ 6,67 Prozent auf 39,96 GBP), BT Group (+ 3,60 Prozent auf 1,85 GBP) und Imperial Brands (+ 1,81 Prozent auf 30,99 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Ocado Group (-7,09 Prozent auf 2,62 GBP), Flutter Entertainment (-6,02 Prozent auf 135,85 GBP), Diploma (-3,96 Prozent auf 54,60 GBP), Melrose Industries (-3,75 Prozent auf 6,17 GBP) und Ashtead (-3,62 Prozent auf 51,10 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 64 990 337 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von AstraZeneca mit 250,889 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,23 erwartet. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,35 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

