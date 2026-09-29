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WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

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Index-Bewegung 29.09.2026 12:27:16

Börse London: FTSE 100 verbucht mittags Gewinne

Börse London: FTSE 100 verbucht mittags Gewinne

Der FTSE 100 befindet sich am zweiten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Der FTSE 100 klettert im LSE-Handel um 12:10 Uhr um 0,34 Prozent auf 10 721,33 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,187 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,003 Prozent auf 10 685,19 Punkte an der Kurstafel, nach 10 684,88 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10 684,22 Punkte, das Tageshoch hingegen 10 756,15 Zähler.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, einen Stand von 10 824,26 Punkten auf. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, bei 10 484,22 Punkten. Der FTSE 100 stand vor einem Jahr, am 29.09.2025, bei 9 299,84 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7,74 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell ConvaTec (+ 3,68 Prozent auf 2,20 GBP), Weir Group (+ 2,89 Prozent auf 27,10 GBP), Anglo American (+ 2,47 Prozent auf 40,63 GBP), GSK (+ 2,39 Prozent auf 19,05 GBP) und Halma (+ 2,37 Prozent auf 35,48 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Ithaca Energy (-3,43 Prozent auf 2,76 GBP), BP (-2,08 Prozent auf 5,52 GBP), BAT (-1,94 Prozent auf 41,41 GBP), J Sainsbury (-1,31 Prozent auf 3,32 GBP) und Unilever (-1,26 Prozent auf 46,12 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 18 996 344 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 301,980 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 169,00 -1,17% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 4,00 -1,48% Barratt Developments PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 48,75 -1,34% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,39 -1,54% BP plc (British Petrol)
ConvaTec PLC 2,54 1,60% ConvaTec PLC
GSK PLC Registered Shs 21,97 0,73% GSK PLC Registered Shs
Halma PLC 41,62 1,41% Halma PLC
HSBC Holdings plc 17,79 0,11% HSBC Holdings plc
Ithaca Energy PLC Registered Shs 3,17 -3,24% Ithaca Energy PLC Registered Shs
J. Sainsbury plc 3,88 -1,92% J. Sainsbury plc
Lloyds Banking Group 1,27 0,83% Lloyds Banking Group
Unilever PLC 54,18 -1,28% Unilever PLC
Weir Group PLC 31,80 2,58% Weir Group PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 701,65 0,16%

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