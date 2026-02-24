Börse London: FTSE 100 verbucht Verluste

Der FTSE 100 zeigt sich heute wenig bewegt.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0,17 Prozent leichter bei 10 666,15 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,105 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,001 Prozent stärker bei 10 684,85 Punkten, nach 10 684,74 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 688,16 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10 645,82 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 143,44 Punkte taxiert. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 24.11.2025, bei 9 534,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8 658,98 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,19 Prozent zu. Bei 10 745,76 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9 951,14 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit ConvaTec (+ 9,87 Prozent auf 2,49 GBP), Croda International (+ 3,28 Prozent auf 30,83 GBP), SSE (+ 2,03 Prozent auf 26,32 GBP), Halma (+ 1,76 Prozent auf 40,42 GBP) und United Utilities (+ 1,74 Prozent auf 13,72 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Melrose Industries (-2,81 Prozent auf 6,51 GBP), Rentokil Initial (-2,79 Prozent auf 4,47 GBP), Lloyds Banking Group (-2,32 Prozent auf 1,01 GBP), Standard Chartered (-2,18 Prozent auf 17,76 GBP) und NatWest Group (-1,75 Prozent auf 6,00 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 43 501 365 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 hat die AstraZeneca-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 272,108 Mrd. Euro den größten Anteil.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

2026 präsentiert die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,26 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at