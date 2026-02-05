Vodafone Group Aktie

Vodafone Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

LSE-Handel im Fokus 05.02.2026 09:29:26

Börse London: FTSE 100 verliert zum Start

Börse London: FTSE 100 verliert zum Start

Der FTSE 100 setzt am Donnerstagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,36 Prozent schwächer bei 10 364,49 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,912 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent fester bei 10 402,55 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 10 402,34 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10 404,03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10 356,02 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,38 Prozent. Vor einem Monat, am 05.01.2026, wies der FTSE 100 10 004,57 Punkte auf. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 05.11.2025, den Wert von 9 777,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, notierte der FTSE 100 bei 8 623,29 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,15 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10 481,54 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 951,14 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 3,01 Prozent auf 73,86 GBP), WPP 2012 (+ 2,72 Prozent auf 2,64 GBP), BT Group (+ 2,62 Prozent auf 2,10 GBP), Standard Chartered (+ 2,32 Prozent auf 19,00 GBP) und Auto Trader Group (+ 2,15 Prozent auf 5,09 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Compass Group (-8,20 Prozent auf 20,40 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-5,70 Prozent auf 15,39 GBP), Vodafone Group (-5,59 Prozent auf 1,08 GBP), Segro (-2,55 Prozent auf 7,56 GBP) und Barratt Developments (-2,25 Prozent auf 3,91 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 12 772 143 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 257,935 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,51 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

