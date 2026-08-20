Börse London: FTSE 100 zeigt sich am Nachmittag leichter

Um 15:41 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,06 Prozent leichter bei 10 737,36 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3,191 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,001 Prozent schwächer bei 10 743,23 Punkten, nach 10 743,35 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10 744,03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10 684,38 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der FTSE 100 bereits um 0,117 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 20.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 524,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 432,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 288,14 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 7,90 Prozent. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Punkten.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Fresnillo (+ 3,11 Prozent auf 31,81 GBP), Weir Group (+ 2,73 Prozent auf 27,14 GBP), BP (+ 2,11 Prozent auf 5,51 GBP), Diageo (+ 1,48 Prozent auf 17,15 GBP) und Severn Trent (+ 1,24 Prozent auf 31,06 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen JD Sports Fashion (-14,44 Prozent auf 0,80 GBP), Investec (-4,59 Prozent auf 6,34 GBP), Legal General (-3,39 Prozent auf 2,88 GBP), Marks Spencer (-2,78 Prozent auf 3,74 GBP) und Coca-Cola HBC (-2,39 Prozent auf 44,08 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die JD Sports Fashion-Aktie aufweisen. 32 470 997 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 302,962 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at