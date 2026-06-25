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Kursverlauf 25.06.2026 15:58:50

Börse London: FTSE 100 zeigt sich fester

Börse London: FTSE 100 zeigt sich fester

Das macht das Börsenbarometer in London am vierten Tag der Woche.

Um 15:41 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,75 Prozent höher bei 10 539,68 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,097 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent leichter bei 10 461,52 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 10 461,63 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 558,22 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10 415,45 Punkten.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 1,70 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Wert von 10 466,26 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 106,84 Punkte. Vor einem Jahr, am 25.06.2025, stand der FTSE 100 noch bei 8 718,75 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,91 Prozent zu. Bei 10 934,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit 3i (+ 11,44 Prozent auf 25,33 GBP), Entain (+ 6,20 Prozent auf 5,89 GBP), Aberdeen Group (+ 5,09 Prozent auf 2,44 GBP), Barratt Developments (+ 4,77 Prozent auf 2,94 GBP) und Persimmon (+ 3,66 Prozent auf 11,33 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen London Stock Exchange (LSE) (-2,61 Prozent auf 80,64 GBP), Metlen Energy Metals (-2,29 Prozent auf 40,92 EUR), United Utilities (-1,89 Prozent auf 13,00 GBP), BAE Systems (-1,86 Prozent auf 17,91 GBP) und BP (-1,20 Prozent auf 4,74 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 44 444 310 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 288,214 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Mit 14,84 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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3i plc 29,13 10,26% 3i plc
Aberdeen Group 2,80 4,63% Aberdeen Group
BAE Systems plc 20,70 -0,29% BAE Systems plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 127,00 -1,55% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,38 4,32% Barratt Developments PLC
BP plc (British Petrol) 5,56 0,04% BP plc (British Petrol)
Entain PLC Registered Shs 6,58 2,94% Entain PLC Registered Shs
HSBC Holdings plc 16,77 1,48% HSBC Holdings plc
Lloyds Banking Group 1,26 2,19% Lloyds Banking Group
London Stock Exchange (LSE) 93,96 -2,45% London Stock Exchange (LSE)
Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs 40,72 -2,72% Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
Persimmon plc 13,06 3,53% Persimmon plc
United Utilities PLC 15,06 -1,57% United Utilities PLC

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FTSE 100 10 529,89 0,65%

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