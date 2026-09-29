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WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

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LSE-Handel im Blick 29.09.2026 15:58:49

Börse London: FTSE 100 zeigt sich nachmittags schwächer

Börse London: FTSE 100 zeigt sich nachmittags schwächer

FTSE 100-Handel aktuell.

Um 15:40 Uhr fällt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,07 Prozent auf 10 677,03 Punkte. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3,187 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,003 Prozent fester bei 10 685,19 Punkten in den Handel, nach 10 684,88 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 10 662,54 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 756,15 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, lag der FTSE 100 bei 10 824,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10 484,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 299,84 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,29 Prozent zu. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Weir Group (+ 3,42 Prozent auf 27,24 GBP), ConvaTec (+ 2,64 Prozent auf 2,18 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 2,46 Prozent auf 162,40 USD), Babcock International (+ 2,39 Prozent auf 10,10 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (+ 2,38 Prozent auf 73,10 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Ithaca Energy (-4,20 Prozent auf 2,74 GBP), BP (-2,56 Prozent auf 5,49 GBP), BAT (-2,25 Prozent auf 41,28 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,76 Prozent auf 35,90 GBP) und Experian (-1,67 Prozent auf 24,75 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 35 338 710 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 301,980 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Babcock International 11,68 0,86% Babcock International
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 167,00 -2,34% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,98 -1,97% Barratt Developments PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 48,24 -2,37% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,45 -0,54% BP plc (British Petrol)
ConvaTec PLC 2,52 0,80% ConvaTec PLC
Experian PLC 28,60 -2,05% Experian PLC
HSBC Holdings plc 17,59 -1,00% HSBC Holdings plc
InterContinental Hotels Group plc 142,40 1,35% InterContinental Hotels Group plc
Ithaca Energy PLC Registered Shs 3,16 -3,36% Ithaca Energy PLC Registered Shs
Lloyds Banking Group 1,25 -1,15% Lloyds Banking Group
Shell (ex Royal Dutch Shell) 42,01 -1,06% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Weir Group PLC 31,60 1,94% Weir Group PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 636,71 -0,45%

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