Börse London: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels in Rot

Der FTSE 100 zeigte sich zum Handelsende mit negativem Vorzeichen.

Am Donnerstag tendierte der FTSE 100 via LSE letztendlich 1,05 Prozent tiefer bei 9 807,68 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,825 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 9 911,44 Punkten in den Handel, nach 9 911,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 9 913,23 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 9 804,76 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 1,29 Prozent nach oben. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 13.10.2025, den Stand von 9 442,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2025, wurde der FTSE 100 auf 9 165,23 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 030,33 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 18,74 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit ConvaTec (+ 5,07 Prozent auf 2,49 GBP), Fresnillo (+ 2,82 Prozent auf 24,10 GBP), Metlen Energy Metals (+ 2,11 Prozent auf 43,50 EUR), DCC (+ 2,02 Prozent auf 49,38 GBP) und Croda International (+ 1,17 Prozent auf 28,56 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen 3i (-17,42 Prozent auf 33,60 GBP), Flutter Entertainment (-12,75 Prozent auf 155,40 GBP), Aviva (-6,15 Prozent auf 6,50 GBP), J Sainsbury (-4,17 Prozent auf 3,27 GBP) und WPP 2012 (-4,08 Prozent auf 2,87 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 75 151 708 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 236,233 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

In diesem Jahr hat die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

