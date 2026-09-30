BT Group Aktie

BT Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 30.09.2026 17:58:25

Börse London: FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben

Börse London: FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben

Der FTSE 100 bewegte sich zum Handelsschluss im Minus.

Der FTSE 100 sank im LSE-Handel schlussendlich um 0,29 Prozent auf 10 606,00 Punkte. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 3,184 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,008 Prozent tiefer bei 10 635,82 Punkten, nach 10 636,71 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Mittwoch bei 10 599,21 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 725,31 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,834 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 10 824,26 Punkten. Der FTSE 100 stand am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 10 497,12 Punkten. Der FTSE 100 wies am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, einen Wert von 9 350,43 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 6,58 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern erreicht.

FTSE 100-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Antofagasta (+ 3,18 Prozent auf 37,66 GBP), SSE (+ 2,22 Prozent auf 24,91 GBP), Reckitt Benckiser Group (+ 2,09 Prozent auf 49,92 GBP), National Grid (+ 2,00 Prozent auf 11,46 GBP) und Games Workshop Group (+ 1,81 Prozent auf 179,90 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Airtel Africa (-3,34 Prozent auf 3,01 GBP), Barratt Developments (-2,41 Prozent auf 3,32 GBP), BT Group (-2,04 Prozent auf 1,92 GBP), Hiscox (-1,38 Prozent auf 18,54 GBP) und Prudential (-1,38 Prozent auf 9,31 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 91 765 408 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 303,491 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu BT Group plc

mehr Nachrichten

Analysen zu SSE Plc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airtel Africa 3,61 1,80% Airtel Africa
Antofagasta plc 43,30 -1,25% Antofagasta plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 163,00 -2,98% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,72 -4,12% Barratt Developments PLC
BT Group plc 2,24 0,00% BT Group plc
Games Workshop Group PLC 198,70 -5,38% Games Workshop Group PLC
Hiscox Ltd 21,60 0,56% Hiscox Ltd
HSBC Holdings plc 16,92 -3,55% HSBC Holdings plc
Lloyds Banking Group 1,20 -3,84% Lloyds Banking Group
National Grid plc 13,33 -0,71% National Grid plc
Prudential plc 10,99 0,60% Prudential plc
Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs 57,70 -0,41% Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
SSE Plc 29,10 0,34% SSE Plc

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 428,27 -1,68%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:05 3. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
19:28 September 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
30.09.26 3. Quartal 2026: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Dow stabil -- ATX schließt tief im Minus -- DAX verliert Kampf um 25.000-Punkte-Marke -- Nikkei schlussendlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Der US-Leitindex bewegt sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen