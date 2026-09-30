BT Group Aktie
WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577
|Kursverlauf
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30.09.2026 17:58:25
Börse London: FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben
Der FTSE 100 sank im LSE-Handel schlussendlich um 0,29 Prozent auf 10 606,00 Punkte. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 3,184 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,008 Prozent tiefer bei 10 635,82 Punkten, nach 10 636,71 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Mittwoch bei 10 599,21 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 725,31 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,834 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 10 824,26 Punkten. Der FTSE 100 stand am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 10 497,12 Punkten. Der FTSE 100 wies am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, einen Wert von 9 350,43 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 6,58 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern erreicht.
FTSE 100-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Antofagasta (+ 3,18 Prozent auf 37,66 GBP), SSE (+ 2,22 Prozent auf 24,91 GBP), Reckitt Benckiser Group (+ 2,09 Prozent auf 49,92 GBP), National Grid (+ 2,00 Prozent auf 11,46 GBP) und Games Workshop Group (+ 1,81 Prozent auf 179,90 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Airtel Africa (-3,34 Prozent auf 3,01 GBP), Barratt Developments (-2,41 Prozent auf 3,32 GBP), BT Group (-2,04 Prozent auf 1,92 GBP), Hiscox (-1,38 Prozent auf 18,54 GBP) und Prudential (-1,38 Prozent auf 9,31 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 91 765 408 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 303,491 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|Airtel Africa
|3,61
|1,80%
|Antofagasta plc
|43,30
|-1,25%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|163,00
|-2,98%
|Barratt Developments PLC
|3,72
|-4,12%
|BT Group plc
|2,24
|0,00%
|Games Workshop Group PLC
|198,70
|-5,38%
|Hiscox Ltd
|21,60
|0,56%
|HSBC Holdings plc
|16,92
|-3,55%
|Lloyds Banking Group
|1,20
|-3,84%
|National Grid plc
|13,33
|-0,71%
|Prudential plc
|10,99
|0,60%
|Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
|57,70
|-0,41%
|SSE Plc
|29,10
|0,34%
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|FTSE 100
|10 428,27
|-1,68%
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