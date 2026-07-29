Börse London: FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen

Der FTSE 100 ging im Plus aus dem Handelstag.

Schlussendlich tendierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0,34 Prozent fester bei 10 908,41 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,213 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 10 871,16 Punkte an der Kurstafel, nach 10 871,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 10 864,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 951,06 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,60 Prozent. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 29.06.2026, bei 10 484,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.04.2026, wies der FTSE 100 10 213,11 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, stand der FTSE 100 bei 9 136,32 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,62 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 951,06 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Sage (+ 8,75 Prozent auf 10,22 GBP), Weir Group (+ 8,72 Prozent auf 27,44 GBP), Burberry (+ 4,65 Prozent auf 11,93 GBP), Reckitt Benckiser Group (+ 4,33 Prozent auf 54,00 GBP) und BP (+ 3,39 Prozent auf 5,44 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Aberdeen Group (-4,26 Prozent auf 2,38 GBP), Diploma (-4,18 Prozent auf 71,10 GBP), IMI (-3,83 Prozent auf 28,60 GBP), Halma (-3,40 Prozent auf 34,10 GBP) und Fresnillo (-3,20 Prozent auf 24,81 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 72 461 659 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 311,102 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

2026 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at