BT Group Aktie
WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577
|Marktbericht
|
23.09.2026 09:28:54
Börse London: FTSE 100 zum Handelsstart auf grünem Terrain
Um 09:11 Uhr springt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,44 Prozent auf 10 755,17 Punkte an. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,201 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,004 Prozent fester bei 10 708,79 Punkten, nach 10 708,33 Punkten am Vortag.
Bei 10 762,52 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 708,79 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche legte der FTSE 100 bereits um 0,901 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Wert von 10 816,56 Punkten. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 23.06.2026, bei 10 428,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9 223,32 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,08 Prozent nach oben. Bei 10 989,45 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
FTSE 100-Top-Flop-Aktien
Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Rentokil Initial (+ 2,62 Prozent auf 3,25 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 1,77 Prozent auf 102,31 USD), Sage (+ 1,61 Prozent auf 10,06 GBP), Babcock International (+ 1,60 Prozent auf 9,93 GBP) und 3i (+ 1,42 Prozent auf 27,11 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Spirax-Sarco Engineering (-2,27 Prozent auf 71,10 GBP), Vodafone Group (-1,12 Prozent auf 1,24 GBP), Smiths (-1,11 Prozent auf 27,52 GBP), GSK (-0,92 Prozent auf 18,89 GBP) und BT Group (-0,91 Prozent auf 1,90 GBP).
Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 039 273 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 306,513 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Sage PLC
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